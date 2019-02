Il Sunia sollecita l'amministrazione comunale al confronto e al dialogo per allargare la partecipazione nell'Agenzia per la Casa ad altri soggetti, nell'ottica di una programmazione fondata su scelte condivise.

PALERMO - Sulla costituzione dell'Agenzia per la Casa da parte del Comune di Palermo interviene con una nota il Sunia. “La costituzione di un'agenzia che ponga al centro il diritto all'abitare e le problematiche abitative è un fatto da noi molto atteso e che apprezziamo - dichiara Zaher Darwish, il segretario del sindacato degli inquilini della Cgil - Ci rammarica però dovere constatare che tale organismo sia stato pensato e realizzato in chiave prettamente socio assistenziale. Le organizzazioni che lo compongono svolgono un lodevole lavoro ma esclusivamente di natura assistenzialistica. Ben diversa è la visione con la quale speravano dovesse essere costituita l'Agenzia e cioè che contemplasse finalità di analisi progettuale e proposta di azioni e soluzioni, prevedendo la presenza di diversi soggetti allo stato attuale esclusi, come il sindacato degli inquilini e del lavoro”.