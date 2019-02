MESSINA - Grave incidente questo pomeriggio sulla strada a scorrimento veloce Sinagra-Raccuja, nel Messinese. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, un giovane, D. P., a bordo della sua macchina, ha perso il controllo ed è precipitato nel torrente Naso. Sul posto per estrarre il corpo dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, che ha condotto il giovane nella vicina Brolo. Qui è stato prelevato dall’elisoccorso e trasportato in codice rosso in ospedale a Messina.