PALERMO - La Regione siciliana stima un avanzo finanziario dei fondi regionali per il 2018 pari a 424,21 milioni di euro. Le stime della Ragioneria generale si riferiscono alle maggiori entrate accertate di fondi regionali vincolati, non utilizzate nella spesa, a somme relative al cofinanziamento regionale di vari programmi comunitari e di altri progetti nazionali, alle disponibilità non utilizzate al 31 dicembre dell'anno scorso, a somme per emolumenti al personale vincolate dai contratti di lavoro. "Le stime - spiega la Ragioneria - saranno aggiornate a seguito della definizione del rendiconto per l'esercizio del 2018 che comprende gli effetti del riaccertamento ordinario". (ANSA).