PALERMO - "Sosteniamo Gino Di Stefano sindaco di Bagheria rinunciando alla prerogativa di indicare un candidato primo cittadino della Lega perché in questo momento Bagheria ha bisogno di unità, e perché riteniamo che occorra ripartire dai cittadini e dai territori". Lo dice Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega, in riferimento al nome del candidato sindaco bagherese del centrodestra per le elezioni amministrative del 28 aprile. A Bagheria, Di Stefano sarà sostenuto da Lega, #DiventeràBellissima e Udc, e dai movimenti e liste civiche L'Aquilone - Idee in volo per Bagheria e Aspra, Cristiani in Azione per Bagheria, Bagheria in Comune. (ansa)