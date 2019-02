Avvenimenti previsti per lunedì, 25 febbraio, in Sicilia.1) - CATANIA - Via della Regione (pressi civico 11), quartiere Zia Lisa, ore 07:30 Allestimento dell'Isola ecologica mobile "Dusty" per l'ultima tappa di febbraio dove i catanesi potranno conferire materiale riciclabile.2) PALERMO - Dems-Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, via A. U. Amico 2, ore 09:00 Terza edizione del "Path of Excellente in International Trade", della laurea magistrale in International Relations coordinata da Salvatore Casabona, docente di diritto comparato e degli scambi internazionali. I lavori saranno aperti dal rettore Fabrizio Micari insieme ad esponenti di Confindustria e Confcommercio.3) PALERMO - Palazzo di Giustizia Corte d'appello ore 9:00 Inizia la requisitoria del processo d'appello per il reato di minaccia a corpo politico dello Stato all'ex ministro Dc Calogero Mannino4) CATANIA - Confindustria, viale V. Veneto 109, ore 09:30 Incontro su "Brexit. Gli scenari possibili e gli effetti su operatività doganale e controlli". Interverranno, tra gli altri, i presidenti di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, e del Consiglio territoriale spedizionieri doganali della Sicilia, Emanuele Tamà, e il direttore dell'Ufficio delle dogane di Catania, Ivan Santi Spina.5) CATANIA - Cittadella universitaria, aula magna, ore 10:00 Presentazione di "Vulcan-Fury", un prototipo di auto ibrida realizzato da un team di 30 studenti della facoltà di Ingegneria, che raggiunge max 62 km/h e può percorrere tra i 100 e i 300 km con un litro di benzina. Partecipano, tra gli altri, il Presidente della Regione Nello Musumeci ed il sindaco Salvo Pogliese.6) CASTELDACCIA (PA) - Istituto Comprensivo, ore 11:00 Manifestazione in ricordo del 36esimo anniversario della marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia del 26 febbraio 1983. A discuterne Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre, Giuseppina Seidita, dirigente scolastico, e don Francesco Michele Stabile, parroco e storico.7) CATANIA - Istituto penale per i minorenni, ore 15:00 Incontro sul tema "Percorsi di cittadinanza &ndash La Camera incontra i giovani" per diffondere i valori e i principi della democrazia e della Costituzione. Previste le presenze del presidente della Camera, Roberto Fico, del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e del ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.8) CATANIA - ore 21:00 In scena, per l'unica rappresentazione in Sicilia, lo spettacolo "Insomnia (Ora Dormo!)" con Beppe Grillo.