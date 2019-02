PALERMO - “Non comprendiamo la scelta di chiudere la sede Inps di Misilmeri, una scelta questa che penalizzerebbe ben dodici comuni, chiediamo per questo un tavolo con i responsabili dell’Istituto e i sindaci delle amministrazioni coinvolte, per discutere insieme delle motivazioni e delle possibili conseguenze”. Cosi la Cisl Palermo Trapani interviene sulla paventata chiusura della sede Inps del comune del palermitano. “Da sempre assieme alle nostre federazioni, chiediamo maggiore attenzione per i territori della provincia, spesso abbandonati, senza servizi, né strade adeguate. Per questo bisogna valutare bene la decisione di chiudere sedi che abbracciano porzioni di aree così vaste”.