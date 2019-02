RAGUSA - "La Regione attinga immediatamente ai fondi già in bilancio e utilizzabili in caso di calamità naturali". Lo chiede il deputato di Diventerà bellissima all'Ars, Giorgio Assenza, dopo le ultime 48 ore durante le quali il maltempo di proporzioni eccezionali ha colpito la Sicilia e, in particolare, la provincia di Ragusa provocando danni a infrastrutture, privati e agricoltura, quest'ultima "ancora una volta - dice Assenza - messa in ginocchio". Il deputato "valuterà" nelle prossime ore "la sollecitazione di un eventuale intervento anche presso il governo nazionale".