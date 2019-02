. Sono state giornate convulse all'Ars. Giornate di indagini che hanno coinvolto più di un deputato regionale, solo nelle ultime settimane. Alcuni di questi sono anche componenti della Commissione antimafia presieduta da: “Lupo e Pellegrino hanno subito fatto un passo indietro e li ringrazio. Ma bisogna andare oltre le indagini”.“Il tema è soprattutto quello dell'autonomia della politica. E questo non dipende dal numero delle indagini in una legislatura”.“Appunto. Il fatto che in un determinato momento storico siano calati i fatti 'giudiziari' che riguardano la politica non vuol dire molto. Micciché è caduto in equivoco: non è certo quello il termometro per misurare lo stato di salute della politica. L'impressione semmai è che oggi la politica sia incapace di rappresentare la collettività e di essere troppo legata a pezzi di società. È quello che sta emergendo ad esempio dalla nostra inchiesta sul cosiddetto 'sistema Montante'. Sta venendo fuori una politica subalterna ad altri ambienti Ora stiamo indagando per capire quanti residui di quel sistema resistano all'interno della macchina regionale”.“In effetti è così. Ed è appunto una questione che deve essere analizzata andando al di là di quanto potrà essere accertato delle inchieste giudiziarie. Prenda ad esempio la vicenda di Girgenti Acque, dove una certa 'benevolenza' era stata assicurata dai normali cittadini a cariche importanti. Si avverte, in ogni ambito, una 'genuflessione' al potere che soppianta la democrazia”.“Certamente. Prenda appunto l'esempio del caso Montante, o le vicende in cui sono coinvolti giudici del Tar o ancora il caso della gestione dell'Agenzia per i beni confiscati. Nei mondi che dovrebbero essere i più puliti, ecco proliferare la furbizia e la ricerca del profitto personale. È in quel momento che viene svuotata la democrazia rappresentativa per favorire società per azioni, associazioni di categoria e qualche amico. Uno svuotamento della democrazia che avviene anche attraverso la discussione in luoghi privati di cose pubbliche. Nel caso del sistema Montante, ad esempio, le frequentazioni nelle stanze attigue a quelle del presidente, per discutere di fatti strategici, erano la fotografia di questo tipo di potere”.“Direi che anche i deputati del Movimento cinque stelle si sono fatti furbi. Mi pare di capire che si può chiedere le dimissioni di tutti, tranne che di Salvini. E del resto, nel rivolgersi a me hanno anche sbagliato dal punto di vista 'formale': dovrebbero sapere bene che non è il presidente della commissione antimafia a nominarne i componenti: sono i gruppi parlamentari a proporli e il presidente dell'Ars a nominarli”.“Ed è così infatti. Anni fa in Commissione nazionale antimafia con l'accordo di tutti i partiti approvammo un codice di autoregolamentazione che alzava di molto l'asticella per le candidature. Ma poi gli stessi partiti non l'hanno applicato, l'hanno considerato solo una cosa bella esteticamente, ma poi hanno chiesto deroghe su deroghe...”.“Sono d'accordo sul fatto di elevare la soglia di attenzione su questo tema. A volte la Massoneria è stata usata come terreno di compensazione tra interessi leciti, ma anche illeciti, basti guardare ad alcune inchieste che riguardano Castelvetrano, Agrigento o Catania. I vincoli di obbedienza e riservatezza possono potenzialmente diventare strumenti utili a rimanere al riparo da sguardi indiscreti. Niente a che vedere con la Massoneria delle origini, con Garibaldi o Mazzini. Non mi risulta, infatti, che Castelvetrano, città con tanti massoni in politica, abbia questa profonda tradizione mazziniana...”.“Non è possibile andare avanti così ancora per molto. Quello che manca è l'indirizzo politico: assistiamo a una lenta implosione, a una specie di consunzione della materia. Musumeci è una persona onesta, ma questa è solo la precondizione per governare. Oggi non ci sono idee, non c'è una visione, non c'è una maggioranza. Si va avanti con la gestione delle spese di condominio. Musumeci venga in Aula e vediamo se ha un progetto politico e se ha i numeri, altrimenti ne prenda atto. Non basta qualche cazziatone su Facebook contro l'Ars dipinta come un bivacco di gente inutile. E c'è di più”.“Il fatto che emerga sempre più la centralità di Raffaele Lombardo nelle scelte del governo dimostra la scarsa autonomia di Musumeci. Sta tornando, insomma, quel sistema di potere che sembrava tramontato”.“Con una certa preoccupazione. Mi auguro che il nuovo segretario sia in grado di guardare in faccia il Paese e non i capicorrente. Bisogna prendere atto che il Pd ha esaurito il suo percorso. Oggi serve uno schieramento che non sia il frutto dell'algebra politica, ma che si rispecchi nella gente. Salvini, ad esempio, ha intercettato una richiesta, secondo me sbagliata, quella della caccia al negro. Ma è qualcosa che è presente nella società. Ma c'è anche un bel pezzo di società che non vuole tutto questo. E serve oggi qualcuno che l'ascolti”.