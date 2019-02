PALERMO - "Siamo di fronte ad una sentenza di assoluzione motivata in modo non adeguato. Nei confronti dei coimputati i giudici della corte d'assise hanno infatti accolto la tesi dell'accusa". Parla di motivazione incoerente il pg Giuseppe Fici che ha cominciato oggi la requisitoria del processo d'appello per minaccia a Corpo politico dello Stato contro l'ex ministro di Calogero Mannino, assolto in primo grado. L'ex politico aveva optato per il rito abbreviato, mentre i coimputati, come gli ex ufficiali del Ros Mori, Subranni e De Donno sono stati condannati in ordinario a pene pesantissime.

Una differenza sottolineata dal pg oggi.