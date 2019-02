Liberali, moderati, destra sociale, cattolici, autonomisti, insieme e uniti per un programma all’insegna del “buon governo”, un argine costruttivo alla deriva sovranista e populista.

Oggi a Catania il presidente Nello Musumeci ha ribadito che quel passo è ormai compiuto e non si torna indietro.

Nello, io ci sono e con me tutta Forza Italia".

PALERMO - La svolta centrista di Nello Musumeci piace a Gianfranco Micciché. Il commissario di Forza Italia non perde tempo a manifestare su Facebook l'apprezzamento e la sintonia per le posizioni espresse dal presidente della Regione al congresso di Doventerà Bellissima. E in particolare la presa di distanza dal sovranismo populista. "Quando a novembre scorso ci incontrammo a Cefalù, l’alleanza che sostiene il Governo regionale compì il primo passo verso un nuovo progetto politico unitario per il centrodestra.