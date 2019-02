. A finire nuovamente nel mirino dei rapinatori, il supermercato Marotta di corso Tukory: i malviventi hanno fatto irruzione nell'attività commerciale dall'ingresso di via Cesare Battisti., tre uomini con il volto coperto e armati di pistola, hanno minacciato i cassieri e li hanno costretti a consegnare i soldi. Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce per i vicoli dell'Albergheria.Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai malviventi. Il bottino è da quantificare.