presenterà alla città la sua nuova giunta. Un appuntamento rinviato più volte e con svariate motivazioni, ma che sta tenendo con il fiato sospeso le forze politiche ma anche alcuni degli attuali assessori, dati in bilico e quindi dal futuro incerto.la necessità di un rimpasto che i partiti, in realtà, chiedono ormai da oltre un anno. Del resto, questa volta, l’apporto delle liste dei partiti è stato determinante per la vittoria del Professore e adesso la politica chiede vuole passare all’incasso. Più facile a dirsi che a farsi, visto che le aspettative sono alte e le soluzioni potrebbero scontentare qualcuno.e stressata dalle trattative per la giunta, sa di dover imprimere una sterzata al cammino della propria amministrazione: alcuni assessori da tempo hanno chiesto di essere sostituiti, altri vivono nell’incertezza e quindi procedono col freno a mano tirato, per non parlare degli uffici (oggetto anche loro di un nuovo valzer) che si sono in qualche modo impantanati. Il problema per Orlando è trovare una formula che accontenti tutti e non renda ancor più precaria la situazione di una coalizione che perde pezzi e difficilmente a Sala delle Lapidi riesce a mostrarsi compatta.che non sarebbe più vicesindaco e cambierebbe addirittura delega. I problemi più grandi, per il Professore, sono due: la Cultura e le quote rosa. La delega lasciata da Cusumano, infatti, è quella considerata meno appetibile dai partiti che non hanno gradito troppo la scelta del sindaco di tenere per sé Turismo e Sport; il sindaco dovrebbe quindi affidarla a un tecnico scelto direttamente da lui. Meccanismo che, stando alle indiscrezioni, comporterebbe il “sacrificio” dell’assessore al Bilancio, dato fino a qualche settimana fa come saldamente al suo posto. C’è poi la questione della presenza femminile nella squadra di governo: grazie a un’interpretazione degli uffici, una donna potrebbe anche bastare per rispettare la legge e la Marano garantirebbe così le quote rosa. Ma una sola presenza femminile è indigesta alla Sinistra, così che Orlando potrebbe essere spinto a scegliere proprio una donna per la Cultura.e al fedelissimo del sindaco. L’ex senatore, passato dalla Gesap alla Gh, sarebbe in procinto di entrare come vicesindaco con una delega tra le più pesanti, cioè il Personale: una posizione di primo piano che segnerebbe anche un profondo cambio degli equilibri fra i più stretti collaboratori del Professore. A fare le valige sarebbe, infatti, un assessore di peso comeche è stato a lungo vicesindaco e ha gestito uffici decisivi come l’Urbanistica e i Lavori pubblici, ma per il quale potrebbe non chiudersi del tutto l'esperienza nell'amministrazione.che Sicilia Futura punti alle Attività produttive cone che Sinistra Comune voglia metterealla Mobilità, dove è già stato nella scorsa sindacatura, lasciando a Marino le Infrastrutture. Il punto è che questo lascerebbe pochissimi margini alche a quel punto, se il Suap andasse a Piampiano, dovrebbe ripiegare sul Bilancio o, come sussurra qualcuno, addirittura sulla Scuola. Ma il problema dei dem è anche il nome da indicare: la scelta sarebbe fra il capogruppo, faraoniano della prima ora, o su un tecnico comunque d’area. In entrambi i casi le altre aree del partito che fanno capo a Lupo e Cracolici resterebbero tagliate fuori e anche la scelta di presentare la giunta sabato, alla vigilia delle primarie, avrebbe indispettito gli zingarettiani che a questo punto a Sala delle Lapidi potrebbero creare problemi alla maggioranza.ma anche l’arduo compito di trovare una soluzione che accontenti tutti, che rilanci l’amministrazione e dia un segnale chiaro alla città in vista delle prossime elezioni. Più facile a dirsi, che a farsi.