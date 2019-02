dove sono state avviate le operazioni per lo scrutinio delle elezioni regionali. Le urne si sono chiuse ieri alle 22 con l'affluenza che si è attestata sul 53,75%, +1,5% rispetto al 2014. In base agli exit poll, il voto sardo ha premiato il centrodestra anche se il suo candidato, Christian Solinas (accreditato del 36,5-40%), se la deve giocare al fotofinish con Massimo Zedda del centrosinistra, premiato dal voto disgiunto (35-39%). Il M5s (col candidato Desogus al 13,5-17,5%, che rischia di restare fuori dal consiglio regionale sardo) , dimezza i consensi rispetto alle politiche di un anno fa, ma è comunque il primo partito e per questo da Roma fanno sapere di essere "molto soddisfatti". Non sfonda invece la Lega che rischia di essere terza dopo il Pd. (ansa)