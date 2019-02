Due gli schianti che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato un ragazzo e una ragazza in ospedale con codice rosso.il giovane si è scontrato con un mezzo pesante nei pressi di via Bernini.alla guida di una Citroen C3 ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e terminando la sua corsa contro un cancello. Anche lei è stata trasportata al pronto soccorso con codice rosso. Ad effettuare i rilievi in entrambi i casi, gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale. Le indagini sono in corso.L'ultimo gravissimo incidente nel capoluogo siciliano risale soltanto a tre notti fa: nella centralissima via Gaetano Daita ha perso la vita Claudio Amorosi, il figlio del titolare del bar Renato di Mondello. Aveva soltanto 29 anni. Oggi sono stati celebrati i funerali.