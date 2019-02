' un grande camminatore - scrive nell'ennesimo appello sui social il nipote, Carmelo Coniglio - e ama passeggiare da solo in campagna. E'

il fratello più piccolo di mia madre, è di

media statura, magro. E' una persona molto solitaria, in genere fa lunghe passeggiate anche in zone e strade di campagna. Cammina molto veloce - precisa - e non passa inosservato, perché spesso porta con sé un bastone o un pezzo di legno. Non è violento e indossa un giubbotto blu e i pantaloni grigi".

Per la sua andatura e velocità potrebbe anche essersi allontanato da Bagheria. Non è mai successo che non rientrasse la notte, ma non è più tornato, nonostante la pioggia, il freddo ed il buio. Non è una persona che fa bravate o dorme da amici. Vi chiedo aiuto. Cerchiamo di creare una rete e diffondiamo la voce". La famiglia, disperata, si è anche rivolta alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". In caso di avvistamenti è possibile chiamare i numeri

3331991652 - 3929613847 o chiamare direttamente le forze dell'ordine.

. Non è rientrato dopo essere uscito dall'appartamento in cui vive con la sorella ed il cognato nella cittadina alle porte di Palermo. Dopo la denuncia dei familiari le ricerche sono partite serrate: anche oggi al lavoro ci sono polizia e carabinieri con i nuclei dei cinofili, gli uomini della Forestale e i vigili del fuoco, compreso il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale)."E