viene applicata a Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Il giudice per le indagini preliminari Walter Turturici ha disposto il divieto di avvicinamento di un uomo all'ex moglie imponendogli di indossare il braccialetto elettronico.la donna sarà dotata di un telecomando che suonerà qualora l'uomo che indossa il braccialetto alla caviglia le si avvicinerà in un raggio di mezzo chilometro. Il dispositivo è collegato anche con la centrale operativa della polizia.Era costretta a rendere conto di ogni spesa familiare e persino a vestire come le imponeva il marito. Quando disattendeva gli ordini veniva offesa e picchiata davanti al figlio minorenne. Da qui la richiesta rivolta al gip dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Maria Rosaria Perricone.chiede l'applicazione della nuova normativa prevista dal decreto sicurezza.