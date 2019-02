- Un sole timido fa da sfondo ad una Mondello in lacrime. Molte saracinesche sono abbassate, il lungomare è deserto. Nella borgata marinara oggi si respira un'atmosfera surreale: in queste ore tutto si è fermato per Claudio Amorosi, il figlio del titolare dello storico bar Renato. Il ragazzo, che lascia la moglie e la figlia in tenera età, aveva soltanto 29 anni. , il figlio del titolare dello storico bar Renato. Il ragazzo, che lascia la moglie e la figlia in tenera età, aveva soltanto 29 anni.

E' rimasto ucciso nel terribile incidente stradale avvenuto in via Gaetano Daita, in pieno centro a Palermo, venerdì notte. Nel giorno dell'addio, sono in centinaia a stringersi attorno a mamma Valeria e papà Renato, che l'avevano adottato quando aveva poco più di un mese e mezzo. "Un amore a prima vista", come lo ha definito la madre ieri, con un post commovente sui social accompagnato da una foto con il bambino sorridente: Claudio muoveva i primi passi nella sua nuova vita, lontano dal Brasile.

Ed era cresciuto proprio lì, a pochi metri dalla piccola chiesa in cui oggi si celebra il funerale. "Un addio straziante - dice un commerciante che ha appena chiuso il suo negozio per partecipare alla messa - non ci resta che stare vicini a questi genitori che da sempre conosciamo e che si trovano davanti al dolore più grande che si può provare".

A ribadirlo è proprio il sacerdote durante la sua omelia: "Signore, affidiamo Claudio a te, sarà la fede a trasformare questa disperazione in speranza. Per una vita così giovane e spezzata prematuramente, dobbiamo chiedere al Signore come sopravvivere a questo dolore. La volontà è quella di chiedere ai genitori di non perdere nulla, di non perdere Claudio che il Signore accoglie".

In prima fila, ci sono proprio il padre e la madre del ragazzo, accanto a loro, la moglie che tiene in braccio la loro bambina di un anno e otto mesi. "La presenza della piccola - ha continuato il sacerdote - rappresenta una giovinezza rifiorita. È un dono prezioso, che non si trattiene e si restituisce. Voglio consegnarvi un testo scritto da un grande autore del Novecento - ha detto rivolgendosi ancora una volta ai genitori - che rispecchia sicuramente ciò che Claudio vorrebbe dirvi: "La morte non è niente, sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora". Mondello si è stretta in grandissimo abbraccio, centinaia le persone fuori dalla chiesa, fino al porticciolo. "Non riusciamo a crederci - dicono in tanti, con gli occhi lucidi - questa tragedia ha colpito tutti".