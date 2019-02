. Qualcuno ha scambiato il Bingo di via Messina Marine per un bancomat. Non è una sala qualsiasi, ma una struttura confiscata in primo grado perché considerata riconducibile alla famiglia mafiosa degli Adelfio.una raffica di rapine. I rapinatori armati hanno fatto irruzione ieri sera nei locali, portandosi via circa 1.300 euro. Stessa cosa era avvenuta venerdì scorso e prima ancora a fine gennaio, novembre e ottobre.dove l'amministrazione giudiziaria è costretta a fronteggiare una situazione di emergenza. La gestione funziona ma adesso i dipendenti, tutti messi in regola da quando è scattato il sequestro penale disposto dal giudice per le indagini preliminari, devono fare i conti con la paura.La cadenza dei colpi preoccupa. Al lavoro ordinario, e già di per sé complicato, di fare quadrare i conti e mantenere la struttura a regime, si è aggiunto quello straordinario di fronteggiare gli assalti dei criminali. E qui la faccenda si complica di parecchio perché l'amministrazione giudiziaria non può cavarsela da sola. In ballo c'è la credibilità dello Stato che non può subire.Si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza. Nel frattempo, però, le rapine proseguono. Da quando la gestione è passata in mano agli amministratori e soprattutto è stata decisa la confisca di primo grado qualcuno si è sentito autorizzato a razziare gli incassi.