che consentirà, entro metà aprile, di pagare una serie di creditori di Palazzo delle Aquile: per la maggior parte società partecipate, ma anche aziende e ditte di vario tipo che vanno dai servizi per la automobili ai pedaggi autostradali, passando per i giornali . Un’operazione che non soltanto consentirà di pagare fatture risparmiando sugli interessi passivi, ma eviterà al Comune anche una penale molto cara.fondo dei crediti commerciali, ossia un ulteriore accantonamento pari al 5% delle spese sostenute nell’anno precedente per beni, servizi e lavori pubblici e che, nel capoluogo siciliano, ammonterebbe a circa 20 milioni di euro. Non certo una buona notizia per l’amministrazione, ma è comunque una previsione normativa che è stata sottolineata anche dai revisori nel parere sul previsionale 2019. non riduca di almeno un decimo il suo debito commerciale: in poche parole, proprio per evitare il salasso, Palazzo delle Aquile deve saldare al più presto le sue fatture. Da qui l’esigenza di usare l’anticipazione di liquidità prevista dalla Finanziaria nazionale e che oggi Sala delle Lapidi ha approvato: una mossa quasi obbligata ma che presenta diversi lati positivi. Palazzo delle Aquile in un colpo solo eviterà la stangata (evitando di far raddoppiare l’accantonamento), pagherà un tasso dello 0,6% sull’anticipazione rispetto al 2% dell’ordinario e in più alcune ditte (ma soprattutto le stesse partecipate del Comune) riceveranno in brevissimo tempo i soldi.che poi arriveranno in tasca ai creditori entro i successivi 15 giorni. Una tempistica stringente prevista dalla stessa Finanziaria nazionale. Il capoluogo avrebbe potuto chiedere fino a 195 milioni ma, tramite una ricognizione, si è scoperto che solo alcuni debiti erano certi, liquidi ed esigibili e rispondevano ai parametri previsti. I soldi arriveranno entro fine marzo e gli uffici dovranno adottare i provvedimenti i liquidazione entro cinque giorni e i mandati di pagamento alle imprese entro i 10 successivi. In pratica, entro metà aprile tutti saranno pagati: Reset (1 milione), Sispi (500 mila euro) Rap (otto milioni del 2014) ma anche l’Asp e lo Zooprofilattico.