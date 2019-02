Mohamed, senzatetto di origini iraniane di 61 anni, ha raccontato con queste parole i momenti da incubo vissuti ieri sera nel suo camper. Una roulotte fuori uso da tempo, vecchia e non marciante, parcheggiata tra il prato del Foro Italico e l'ex centro di Padre Messina.quando il fumo lo ha invaso lui sarebbe immediatamente uscito, mettendosi in salvo. Il suo racconto è al vaglio della polizia che sta anche effettuando alcuni accertamenti sulla sua posizione nel territorio nazionale. In corso, in queste ore, ci sono pure le verifiche dei vigili del fuoco, in base ai quali rilievi l'incendio sarebbe partito dall'interno del camper.per questo sono stati visionati i filmati delle telecamere collocate lungo il Foro Italico. I vigili del fuoco completeranno la loro relazione stasera, quando saranno acquisiti tutti gli elementi sul posto. Un "giallo" che prende corpo anche in seguito alla violentissima aggressione già subita dal clochard la scorsa estate. Finì all'ospedale dove gli fu ingessato un braccio.I malviventi erano armati di bastoni e spranghe, lo colpirono alle gambe e alle braccia, al punto che per l'uomo fu necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso.- spiega Giuseppe Li Vigni della onlus "Gli Angeli della Notte" - è soltanto una delle ultime tappe del percorso lungo e tortuoso della vita di Mhamed. Ha lasciato la sua terra d'origine dopo essersi laureato in Architettura: i gravi problemi politico-amministrativi del paese l'hanno costretto a scegliere di andare via. A noi volontari che lo assistiamo - aggiunge - ha spesso raccontato di avere girovagato a lungo. Ma una strada impervia e dolorosa l'ha fatto finire sulla strada, sulla quale quella laurea non conta più nulla. A fargli compagnia, i suoi cani, che tratta come dei figli. Spero venga fatta luce quanto prima su cosa è realmente successo ieri sera, se si è trattato davvero di un incendio doloso, vorrà dire, purtroppo, che la tragedia di Aldo non ha insegnato nulla".