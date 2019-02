Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera dopo la sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna. 'Sono concentrato per creare i presupposti perché l'Italia possa crescere in tutti i settori nei prossimi 4 anni - ha aggiunto - Non sto pensando al mio terzo mandato'. E al centro sinistra manda a dire: 'si illude di poter rubare voti al M5S alle amministrative come al mercato delle vacche. Ma i voti sono dei cittadini'. (ansa)