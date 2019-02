Solo il primo settembre la docente ha ottenuto la cattedra e adesso il Consiglio di giustizia amministrativa, il tribunale di secondo grado siciliano, ha ordinato al ministero della Pubblica istruzione di pagare i danni: circa 70mila euro.per fare scuola alle superiori, escludendola dal concorso. La docente, così, ha iniziato a intraprendere il lavoro sperato solo il primo settembre 2018.Il primo grado respinse la richiesta di annullare il provvedimento di esclusione dal corso. La docente allora ha impugnato la sentenza del Tar di fronte al Cga e ha atteso 15 anni per sapere se aveva torto o ragione. Nell’ottobre 2016, i giudici amministrativi di secondo grado hanno dato ragione alla docente che così ha ottenuto il titolo per essere immessa nel ruolo fissato nel 2001.. Dunque, è stato necessario presentare un ulteriore ricorso per fare in modo che l’amministrazione rispettasse la sentenza ed è servita così un’ulteriore decisione, arrivata a giugno 2018, per iniziare a insegnare nella scuola superiore. Solo allora l’ufficio regionale scolastico ha riconosciuto il diritto a entrare in servizio a far data dal primo settembre 2001.Proprio su questa circostanza c’è stato così bisogno di un’ultima pronuncia. Per gli uffici lo stipendio mancato dal 2001 non poteva essere riconosciuto perché mancava la sicurezza del passaggio di ruolo. Ma anche su questo punto i giudici amministrativi hanno dato torto all’amministrazione pubblica, stabilendo che bisogna riconoscere alla docente il risarcimento del danno.“Il danno in questione - si legge nella sentenza - deve essere accertato in ragione delle differenze retributive che sarebbero spettate alla ricorrente a far data dal 1.9.2001 al 1.9.2018 ove avesse tempestivamente ottenuto il rivendicato inquadramento, comprensive di ferie non godute e tredicesime mensilità, oltre interessi e rivalutazione”.se avesse ottenuto l’abilitazione immediatamente.“L'ultima sentenza - ha affermato - ha statuito che l'interessata ha giustamente diritto ad avere anche la decorrenza economica dal 2001 e ciò perché all'epoca non è stata immessa nel ruolo della classe di concorso per cui aveva ottenuto l'abilitazione nonostante la disponibilità del posto e la istanza della interessata”.