RAGUSA - L'ex Provincia di Ragusa ha disdetto i contratti di locazione per gli edifici privati di Modica e Chiaramonte Gulfi dove sono allocati alcuni istituti scolastici superiori. Tra questi l'Alberghiero e il Liceo Artistico. La decisione è maturata per la criticità finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con la mancata approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e gli interventi legislativi non intervenuti per evitare il default dell'ente che si trova in una fase di pre-dissesto. Il risparmio dell'ente con la disdetta dei contratti di locazione è di 186 mila euro e questa decisione operativa dal prossimo anno scolastico costringerà i dirigenti scolastici alla soluzione dei doppi turni nei locali di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.(ANSA).