2) PALERMO - Palazzo dei Normanni, ore 10.30 Conferenza del M5S sulla produttività e sui costi dell'Assemblea regionale siciliana.

3) PALERMO - Teatro Biondo, ore 17:30 Lo psicanalista Massimo Recalcati partecipa a un incontro sulla sua ultima pubblicazione: "A libro aperto. Una vita è i suoi libri". Organizzano il Centro di iniziativa democratica degli insegnanti e le associazioni Genitori e figli e Jonas Palermo.

4) CATANIA - Piccolo teatro, via Ciccaglione 29 ore 20:00 Iniziativa dal titolo 'Mare Amaro - Solidarietà per i migranti e le Ong del Mediterraneo', organizzata dalla Rete Restiamoumani-Incontriamoci di Catania. Intervengono Cinzia Insinga al leggìo, Anette Wenzel al violoncello e rappresentanti di Sea Watch, Msf, Mediterranea Saving Humans.

(ANSA).

PALERMO - Avvenimenti previsti per domani, martedì, in Sicilia:1) MESSINA - Palazzo Zanca, sala commissione, ore 09:45 Conferenza stampa dei sindacati che hanno indetto lo sciopero dei lavoratori Atm. Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa spiegheranno le motivazioni dello sciopero indetto per il prossimo 8 marzo.