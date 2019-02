La vicenda palermitana era una costola della mega inchiesta partita a Bari nel 2004 e che coinvolgeva una sfilza di docenti accusati di avere organizzato un'associazione a delinquere per piazzare parenti e amici nei reparti di cardiologia di vari atenei italiani. e che coinvolgeva una sfilza di docenti accusati di avere organizzato un'associazione a delinquere per piazzare parenti e amici nei reparti di cardiologia di vari atenei italiani.

Nel 2004 anche l'Università di Palermo mise a concorso un posto di ricercatore. Salvatore Novo, professore ordinario e al tempo direttore della scuola di specializzazione in Cardiologia, si sarebbe attivato per fare vincere la figlia Giuseppina (mai indagata). Il concorso fu bandito il 7 aprile. Il 24 maggio si riunì il Consiglio di facoltà di Medicina che nominò in commissione un altro docente di Pisa. Solo che quest'ultimo finì sotto inchiesta e allora, così sosteneva l'accusa che non ha retto, sarebbe stato attivata

una catena di falsi per sostituirlo con Balbarini e fare vincere la figlia di Novo. Secondo il Tribunale, nulla di tutto ciò sarebbe avvenuto.

Il concorso per ricercatore non fu pilotato. Il Tribunale presieduto da Maria Ciringione ha assolto Giacomo De Leo, prorettore dell'Ateneo palermitano e docente di Biologia, Salvatore Novo, professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in Cardiologia dell'università di Palermo, e Alberto Balbarini, docente di Malattie cardiovascolari all'università di Pisa. Erano difesi dagli avvocati Francesco e Giuseppe Crescimanno, Vincenzo Termini, Bartolomeo Romano, Fabio Ferrara e Tullio Padovani.