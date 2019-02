Lascia il carcere e va ai domiciliari con il braccialetto elettronico Massimiliano Gibbisi, 48 anni, coinvolto nel blitz dei carabinieri dello scorso dicembre denominato "Corsa Nostra". Gibbisi è indagato per concorso in associazione mafiosa e avrebbe anche contribuito a truccare una gara all'ippodromo di Palermo.. I fantini erano una pedina essenziale del gioco sporco. In carcere erano finite nove persone., secondo cui, visto che le contestazioni risalgono al 2017, il carcere era una misura troppo afflittiva nell'ottica di garantire le esigenze cautelari.