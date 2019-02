qui alcune che Live Sicilia ha raccontato in un viaggio fra i tagli

. Per l’anno 2019 si tratta di oltre 141 milioni di euro ‘congelati’, che saranno disponibili a una sola condizione: ottenere il via libera dallo Stato centrale a spalmare un disavanzo di circa 586 milioni di euro in trent’anni anziché in tre. Nel frattempo, però, sulla Gazzetta compare nero su bianco chi sta pagando a caro prezzo la “manovra lacrime e sangue”.. In attesa di risvolti, quindi, si tratta di tagli: ci sono quelli alle indennità vitalizie per i talassemici gravi (-2 milioni di euro a fronte di circa 9), all’Unione italiana ciechi in Sicilia (-300 mila euro su un milione e mezzo circa) e al relativo centro regionale ‘Helen Keller’ di Messina (-200 mila euro rispetto ai 620 mila erogati); accusano il colpo anche il fondo speciale per il potenziamento delle attività sportive isolane (-2 milioni di euro su 4 milioni e mezzo), le spese per i servizi di trasporto pubblico locale (48 milioni congelati su oltre 163 mila) e il fondo destinato allo sviluppo della propaganda di prodotti siciliani (-1 milione e mezzo di euro circa su oltre 3 milioni 600 mila). In bilico anche quasi 9 dei 30 milioni e mezzo disposti per il bacino Pip-Emergenza Palermo.: in attesa di novità da Roma, alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo vengono bloccati 265 mila euro a fronte di un fondo di 6 milioni 700 mila, mentre l’ente autonomo ‘Teatro di Messina’ dovrà fare a meno di 700 mila euro sugli oltre 4 milioni 300 mila totali, e al teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania verranno a mancare 1 milione 400 mila euro su circa 13 milioni. Accantonato anche 1 milione 600 mila euro degli oltre 7 milioni del Furs (Fondo unico regionale per lo spettacolo), finalizzato a sostenere le attività di enti, fondazioni e teatri stabili con sede legale in Sicilia da almeno tre anni. Tagli anche per la scuola e la formazione professionale: congelati 600 mila euro del capitolo delle scuole primarie e secondarie paritarie con convenzione regionale, a fronte di 4 milioni e mezzo, e 1 milione sui quasi 18 dedicati ai percorsi di istruzione e formazione professionale nella scuola dell’obbligo.. Rimangono accesi i focolai dell’Esa (Ente per lo sviluppo agricolo) e dei Consorzi di bonifica: il primo deve fare a meno di 1 milione 800 mila euro su circa 9 previsti per la meccanizzazione agricola; i secondi registrano una duplice perdita, una da 790 mila euro su quasi 13 milioni per garanzie occupazionali e proroghe di contratti, e l’altra da 8 milioni e mezzo sui circa 48 del contributo regionale per integrare i bilanci. All’Istituto regionale della vite e del vino vengono congelati 500 mila euro su 5 milioni 700 mila. Largamente ridotti i fondi destinati ai consorzi per la formazione di divulgatori agricoli, autori di comunicati di ricerca da diffondere tra il grande pubblico: degli 895 mila euro previsti, ne sono stati bloccati 600 mila.: si va dagli Ersu, Enti regionali per i diritti allo studio universitario (-2 milioni 400 mila euro su quasi 11 milioni e mezzo), all’Istituto sperimentale zootecnico (-755 mila euro a fronte di quasi 3 milioni), al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia (oltre 280 mila euro bloccati su un fondo da 1 milione 285 mila euro); defalcati anche 1 milione sugli 11 e mezzo dei rimborsi comunali per il ricovero di minori disposto dall’autorità giudiziaria, e 500 mila euro su 1 milione 311 mila per le scuole di servizio sociale.