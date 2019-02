PALERMO- "In politica conta la qualità dell'azione, contano i risultati raggiunti e come questi vengono valutati dagli elettori al termine del mandato. Spesso, e questo sembra essere il caso dei 5 Stelle all’Ars, le centinaia di firme apposte sotto sotto disegni di legge ed emendamenti corrispondono a ben pochi risultati politici raggiunti". E' la dichiarazione di "In politica conta la qualità dell'azione, contano i risultati raggiunti e come questi vengono valutati dagli elettori al termine del mandato. Spesso, e questo sembra essere il caso dei 5 Stelle all’Ars, le centinaia di firme apposte sotto sotto disegni di legge ed emendamenti corrispondono a ben pochi risultati politici raggiunti". E' la dichiarazione di Tony Rizzotto, deputato regionale della Lega. , deputato regionale della Lega.

Comprendo che dopo le sconfitte elettorali di queste settimane i 5 Stelle sono impegnati a distrarre da altri temi e quindi ancora una volta tirano in ballo i presunti costi della politica, ma non posso non sottolineare la scarsa coerenza, nel momento in cui i costi sono legittimi se a sostenerli sono i Ministeri guidati da Di Maio (con il record del Mise con 76 milioni) e non lo sono se a sostenerli è l’intera Assemblea Regionale Siciliana". (ansa)

e dato della politica e della rappresentanza - continua Rizzotto - sfugge ai colleghi del Movimento 5 Stelle che avrebbero dovuto capire come un alto numero di post non si trasforma in un alto numero di voti.