PALERMO - I carabinieri, coi cani antidroga, sono intervenuti, su richiesta del preside Vito Lo Scrudato, al liceo classico Umberto I di Palermo nell'ambito di piano contro l'uso degli stupefacenti. I militari hanno passato al setaccio le aule, trovando uno studente in possesso di qualche grammo di hashish.

"Ci è stato chiesto di uscire dalle classe mentre i carabinieri perquisivano gli zaini. Diversi minorenni sono stati chiusi in classe. Alcuni - prosegue una studentessa, A. T. - sono stati anche convocati in caserma con l'invito a presentarsi autonomamente perché, in caso contrario, sarebbe stati prelevati da casa. E' questo, dunque, che prevede il 'decreto sicurezza'? Costruire una scuola in cui gli studenti vivano nell'ansia?". Ci mandano la polizia e i cani, ma nel frattempo - aggiunge - i tetti ci crollano addosso, siamo costretti a portarci coperte da casa per scaldarci e trascorriamo le ore di lezione in classi super affollate".