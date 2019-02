I superstiti vennero salvati dalla nave svedese Poseidon e condotti a Palermo.

Dopo gli sbarchi i sette imputati vennero arrestati perché ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione naufragata e responsabili della morte dei profughi, costretti a fare la traversata del Canale di Sicilia stipati e quindi in condizioni di pericolo. I pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo per i sette imputati. dell'imbarcazione naufragata e responsabili della morte dei profughi, costretti a fare la traversata del Canale di Sicilia stipati e quindi in condizioni di pericolo. I pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo per i sette imputati.

Gli assolti sono: Lissa Okrema Ahmad, siriano, 26 anni; Buchalla Zied, libico, 29 anni; Hasan Chibab, marocchino, 41 anni; Mohamed Alif, marocchino, 24 anni; Badr Kachouch marocchino, 31 anni. Sami Naser (26 anni, siriano) e Alradi Isam (marocchino, 29 anni).

I giudici hanno accolto le tesi dei legali della difesa, gli avvocati Cinzia e Antonio Pecoraro, Vincenzo Rocciolo Avila, Bianca Savona e Luigi Campagnuolo: mancherebbe la prova che gli imputati fossero alla guida della barca naufragata. I testimoni superstiti che li accusarono non sarebbe totalmente attendibili. Potrebbero avere accusato i presunti scafisti nel tentativo di ottenere il permesso di soggiorno. Gli imputati erano accusati anche di aver sottoposto i profughi a "un trattamento inumano e degradante, avendole reiteratamente percosse e minacciate anche con l'uso di coltelli e bastoni, costringendoli a rimanere seduti ed immobili durante la navigazione e stipandoli almeno in 100 all'interno della stiva, dalla quale impedivano l'uscita". In un altro processo era stato, invece, condannato un minorenne, accusato di avere guidato l'imbarcazione.

in merito al naufragio dell'agosto del 2015 in cui persero la vita almeno 56 persone. Era detenuti dell'agosto 2018 e sono stati immediatamente scarcerati.