L'operazione del nucleo controllo attività produttive della polizia municipale di Palermo è scattata dopo l'intimidazione che ha danneggiato un negozio di un fioraio in via Parlavecchio. La scorsa settimana erano stati sette i negozi di fiorai sequestrati e sette i commercianti denunciati. Questa mattina nel corso del blitz i sigilli sono scattati per altri otto esercizi commerciali abusivi e altrettante le denunce per occupazione abusiva di suolo pubblico, costruzione abusiva, danneggiamento di beni architettonici e monumentali. Infatti la zona ricade sotto il vincolo della Soprintendenza. In alcuni casi le baracche erano agganciate con viti e bulloni al muro di recinzione del cimitero storico monumentale di Sant'Orsola. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni per il ripristino della legalità in tutta la zona del cimitero.Nel corso del blitz degli agenti della polizia municipale sono state individuate numerose costruzioni abusive. Magazzini che negli anni sono stati trasformati in abitazioni dagli stessi commercianti. Per gli abusi rilevati sono state fatte le comunicazioni all'assessorato all'edilizia e alla soprintendenza che dovranno emettere le ordinanze di demolizione per quei magazzini e quelle strutture realizzati senza le necessarie autorizzazioni.(ANSA).