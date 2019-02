Intorno all'una le fiamme sono divampate in un panificio di via Nazario Sauro, nella zona della Noce e hanno gravemente danneggiato il locale.Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato l'incendio.Lievi danni ai prodotti che si trovavano nel deposito, non si sono registrati né feriti, né intossicati.