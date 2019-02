- "Con riferimento alle notizie, che in questi giorni si stanno diffondendo, sui giornali e sui social, circa l'asserita giustificazione fornita da parte del deputato Pellegrino, riteniamo doveroso precisare cheattraverso la consegna di 'pacchi di pasta' o 'sacchetti della spesa', né tanto meno di averlo fatto per ottenere in cambio dei voti. Diffidiamo, pertanto, chiunque dal diffondere informazioni e notizie false, tendenziose e distorte sulla vicenda. Tuteleremo, dalle oltraggiose ed infamanti insinuazioni mediatiche, il decoro, l'onorabilità e la rettitudine morale ed etica, professionale e politica, di Stefano Pellegrino, nelle competenti sedi giudiziarie, in cui il garantismo è perseguito come esigenza della giurisdizione e fondamento di vera indipendenza'"., del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all'ARS, il quale precisa: "Nessuna beneficenza in cambio di voti, fiduciosi dell'operato della magistratura".