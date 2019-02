NASO (MESSINA) - Un giovane, M.L., 19 anni, si trova ricoverato in coma nell'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo che la scorsa notte a Naso (Me) in contrada Munafò ha perso il controllo del suo ciclomotore andando a sbattere contro un muro. Gravi le ferite riportate dal ragazzo, che è stato subito trasportato in ambulanza all'ospedale "Barone-Romeo", e stamattina in elicottero trasferito a Palermo. La ragazza che viaggiava con lui è rimasta lievemente ferita.(ANSA).