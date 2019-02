via Parrocchia dei Tartari, dove uno dei due, il sedicenne, è stato bloccato dagli agenti.

Le vittime hanno raccontato di essere stati minacciati dal giovane, che aveva urlato: "Questa è una rapina". I proprietari della tabaccheria hanno subito reagito, lanciando l'allarme e mettendo in fuga il rapinatore e il suo complice che lo aspettava per strada. Per il sedicenne sono scattate le manette. I poliziotti sono ancora a caccia dell'altro giovane, anche in questo caso si tratterebbe di un minorenne. Le indagini sono in corso, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona.

A sedici anni ha tentato la rapina in una rivendita di tabacchi e, ad attenderlo all'esterno, c'era anche un giovanissimo complice. La sua fuga è però durata poco: nonostante la corsa disperata tra le strade della zona della stazione centrale, è stato bloccato e arrestato dalla polizia.ha notato lo strano comportamento di due ragazzi: si erano velocemente allontanati dall'attività commerciale, sbarazzandosi poco dopo degli scaldacollo con i quali erano entrati in azione per coprire il viso. Ha così preso vita un rocambolesco inseguimento fino alla