"'La manovra include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza, in particolare sulle pensioni, e non include misure efficaci per aumentare il potenziale di crescita": così la Commissione Ue nel Country Report sull'Italia secondo cui il Paese ha squilibri economici "eccessivi". Il vicepresidente Dombrovskis ha chiarito che "il debito non scende a causa dei piani economici deboli del Governo, lo slancio delle riforme si è fermato". La situazione italiana "è preoccupante". Sul reddito di cittadinanza si valuta "la sostenibilità dei conti". Tria: "Non si è discussa la Manovra negli ultimi Ecofin. Nessuno può entrare nelle scelte dei Paesi". L'Osservatorio Ance rileva intanto una frenata negli investimenti in costruzioni.