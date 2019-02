. L'incendio si è verificato all'altezza dello svincolo per l'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi.Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia stradale.Forti rallentamenti al traffico delle auto si registrano nel tratto compreso tra Carini e Punta Raisi, in corso le indagini per accertare cosa abbia provocato le fiamme.