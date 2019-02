Il venditore di contratti telefonici porta a porta, truffatore seriale, era finito in carcere. Al Pagliarelli c'è rimasto pochi giorni. Giusto il tempo che i legali di M.M., 30 anni, gli avvocati Alessandro Pergolizzi e Marcello Pirrotta, presentassero una richiesta al giudice dell'esecuzione affinché ricalcolasse la pena definitiva per l'imputato.che l'imputato ha già scontato con l'affidamento in prova. Da qui l'immediata scarcerazione. Anche la multa ha subito una decisa sforbiciata: 1.750 euro contro i 30 mila iniziali.Si presentava a casa delle persone, promettendo risparmi sulla bolletta del telefono e facendo firmare fantomatici contratti. Tutto falso. Un volta incassati i soldi spariva nel nulla., ma applicazione del codice. I reati contestati erano truffa e falsità in scrittura privata (i contratti telefonici). Nel frattempo, però, quest'ultimo reato non è più previsto dalle legge. È stato depenalizzato. Una dozzina di condanne si sono così estinte.Nel corso dell'incidente di esecuzione i giudici hanno accertato “la serialità” dell'imputato nella sua “prefigurazione mentale unitaria di conseguire un illecito arricchimento dall'altrui errore”. Insomma, c'è una “inevitabile ed equanime riconoscimento delle continuazione” dei reati e delle condanne. Alla Corte di Appello, presieduta da Fabio Marino, altro non è rimasto da fare che applicare il codice. Con un'ordinanza la pena è stata rideterminata prevedendo il limite massimo del triplo della di quella inflitta per il rato più grave (e cioè dieci mesi per truffa), aumentato di un tot di giorni e soldi di multa per ogni truffa consumata in continuazione con le precedenti. Ultimati i conteggi, M.M. ha lasciato il carcere.