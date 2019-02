PALERMO - "Ho consultato un avvocato al quale ho chiesto di fare una valutazione e mi ha assicurato che ci sarebbero gli estremi della querela e quindi per adire le vie legali in sede civile e penale, perché questi Cinquestelle, che sono diventati ormai 4, 3, 2, stelle, dicono solo falsità dalla A alla Z, e io delle falsità mi sono stancato, quindi basta ho deciso che passerò alle vie legali. Questa è una istituzione e non è possibile continuare a denigrare l'istituzione e non è possibile continuare a denigrare l'istituzione facendola franca sempre". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, in risposta alla conferenza stampa di ieri, in cui i deputati del M5S hanno denunciato i costi e le spese di Palazzo dei Normanni.A detta degli esponenti grillini l'Assemblea regionale siciliana "costa mille euro al minuto, più della Casa bianca". "Un tempo - ha aggiunto Miccichè - si parlava di tradimento se qualcuno dava notizie false e questo io lo considero un tradimento da parte di questi signori che continuano a massacrare la nostra terra con dati falsi". "Sono imbrogli che inventano loro - ha aggiunto Miccichè - che continuano a dire cose false, il riferimento dei mille euro al minuto è all'aula, ma l'aula è solo un centesimo della'attività dell'Assemblea regionale siciliana. Questi signori hanno finito di dire falsità". "Noi chiederemo i danni materiali e in più faremo causa penale perché la denigrazioni delle istituzioni in Italia è vietato", ha detto Miccichè.(ANSA).