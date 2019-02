PALERMO - "Finalmente abbiamo un sito chiaro e accessibile a tutti facilmente, un sito internet deve andare al passo coi tempi, degli obiettivi che ci si pone. Il sito serve a garantire alla gente le informazioni, è importantissimo. Ci sarà una netta differenziazione tra le notizie dedicate all'Assemblea regionale siciliana e quelle del Palazzo Reale, che è un monumento storico, oserei dire il più bello del mondo, a cui bisogna porre un'attenzione straordinaria, mi pare già una responsabilità enorme nel momento in cui sono diventato presidente dell'Assemblea l'incarico di gestire questo palazzo". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè che questa mattina, assieme al segretario generale dell'Ars Fabrizio Scimè e a Giorgia Campo di 'Im*Media', ha presentato nella sala gialla "Mattarella" di palazzo dei Normanni, il nuovo portale web dell'Assemblea regionale siciliana. Un "restyling" vero e proprio con una nuova veste grafica, contenuti arricchiti e sezioni dedicate al Parlamento con sottosezioni che evidenziano la struttura politica e organizzativa dell'Ars, l'attività, i documenti, le banche dati, il governo attuale e i precedenti. Una sezione a parte è dedicata al palazzo Reale per scoprire la storia, il palazzo e i suoi tesori, la visita in 3D, le mostre, gli eventi e i convegni. La realizzazione del nuovo sito è stata affidata alla società Im*Media, in collaborazione con l'ufficio Ced e il dipartimento di informatica dell'Assemblea regionale. "E' un sito di facile consultazione, con informazioni fruibili e una navigazione facilitata - ha detto il segretario generale Scimè - c'è stata una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, è stato rifatto in circa sei mesi di lavoro ed è costato circa 50 mila euro". "E' il coronamento di un percorso di apertura dell'Assembla che ci ha visto impegnati in tutto il 2018 - ha aggiunto Scimè - con l'apertura del portone d'ingresso principale su piazza del Parlamento, il recupero e la valorizzazione di ambienti prima trascur