Il rinvio della discussione in Parlamento della riforma sulla legittima difesa" per l'Anm "è una buona notizia, speriamo che sia sine die". Lo ha detto il Presidente dell'Associazione Minisci sottolineando che la riforma presenta" gravi profili di incostituzionalità". Ma il vicepremier Salvini replica: "Le dichiarazioni dell'Associazione Nazionale magistrati sono di una gravità assoluta, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. Si mettano l'anima in pace, sia in redazione al Corriere della Sera che i magistrati di sinistra: la legittima difesa sarà legge entro marzo". Concorda il ministro, Bongiorno parlando a Radio: la legge "andrà in porto". (ansa)