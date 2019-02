Tra gli argomenti in programma, si discuterà delle linee d'indirizzo per la corretta gestione a livello nazionale e regionale, con la presentazione dei dati locali. Si farà riferimento, inoltre, all'organizzazione di un centro per la gestione delle malattie sessualmente trasmissibili e si metteranno a confronto i ruoli dei diversi specialisti alle prese con queste patologie, dall'infettivologo all'urologo, dal dermatologo al ginecologo, per concludere con l'esperienza di casi specifici nelle popolazioni migranti.

Responsabile scientifico dell’evento è Anna Giammanco, direttore dell’Unità operativa complessa di Microbiologia, Virologia e Parassitologia del Policlinico. “È importante non perdere di vista il ruolo della prevenzione – spiega –. Spesso si tratta di infezioni asintomatiche, per cui è sempre meglio sensibilizzare soprattutto i più giovani a controlli frequenti. Le malattie sessualmente trasmesse sono causate da oltre 30 agenti eziologici, tra batteri, virus e parassiti, che si diffondono principalmente attraverso il contatto sessuale. Queste patologie, non solo influenzano direttamente la qualità della vita, la salute riproduttiva e la salute dei bambini, ma anche indirettamente favoriscono la trasmissione sessuale dell'Hiv”.

PALERMO - Una giornata di studio per fare il punto sulle malattie sessualmente trasmesse e sull'esperienza diagnostica e assistenziale in Sicilia. Se ne discuterà venerdì 1 marzo, nell'aula “Maurizio Ascoli” del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. Nell'arco di due sessioni di lavoro, dalle 10 alle 17, diversi esperti, tra medici e responsabili dell'assessorato regionale della Salute, si confronteranno sul percorso diagnostico-assistenziale delle infezioni sessualmente trasmesse, cercando di individuare criticità e discutendo proposte per migliorare il sistema territoriale.L’evento ha l’obiettivo di divulgare a livello locale l’esperienza e i dati ottenuti durante lo svolgimento di uno studio finanziato e realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto superiore di sanità e il Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive dell’Università “La Sapienza” di Roma. Lo studio ha preso in considerazione l’assistenza sanitaria rivolta ai pazienti con infezioni sessualmente trasmesse e con l’eventuale positività per Hiv, con lo scopo di garantire la qualità delle cure, migliorare l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e ottimizzare le risorse economiche. Durante le attività dello studio sono state raccolte informazioni socio-demografiche e comportamentali, con l’obiettivo di ricostruire, sulla base della storia clinica, il percorso già effettuato in termini di visite, indagini microbiologiche ed eventuale approccio terapeutico.