PALERMO - E' sold out lo spazio della libreria Feltrinelli a Palermo dove alle 15.30 era atteso l'ex premier Matteo Renzi per la presentazione del suo libro. L'ingresso è presidiato dalla polizia che ha l'ordine di non fare entrare nessuno perché all'interno non c'è più posto per questioni di sicurezza. Molte persone che chiedono di entrare con il libro di Renzi in mano sono costrette a tornare indietro, anche chi vorrebbe fare acquisti viene respinto. Negato l'accesso pure ad alcuni cronisti. (ANSA).

vincendo nettamente avevano promesso un reddito di cittadinanza da 63 miliardi di euro. Alla fine hanno tirato fuori 4 miliardi di euro. Io dico che hanno mentito. Hanno vinto le elezioni mentendo. Oggi con il decretone si conferma" . Così Matteo Renzi alla Feltrinelli di Palermo, dove l'ex premier presenta in una sala gremita il suo libro "Un'altra strada'.si scusa, e risponde alle domande della giornalista Elvira Terranova. "Il navigator? E' il forestale del terzo millennio. E' un meccanismo di assistenzialismo" .