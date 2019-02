Domenica i gazebo saranno allestiti per scegliere traUna disfida a tre a cui si guarda con grande interesse in Sicilia, dopo la profonda spaccatura maturata in occasione del congresso regionale, con l'elezione disenza passare dal voto (dopo il ritiro di), quella che Zingaretti in Sicilia ha definito un “vulnus da sanare”, con tanto di replica al vetriolo del segretario siciliano.. Gli zingarettiani contestano ai renziani che gestiscono gli organismi in Sicilia di avere allestito pochi gazebo rispetto alle precedenti consultazioni. Un tema su cui la settimana scorsa si è soffermato l'ex ministro della Giustiziaintervenendo a una riunione degli zingarettiani. “Nella mia città che ha 100mila abitanti ci sono 19 seggi, a Palermo otto. E' chiaro che si sta dando un colpo al Partito democratico, non a Zingaretti”. Teresa Piccione, già candidata alla segreteria regionale, rincara la dose: “A Palermo siamo passati da 28 gazebo del 2017 a nove. Ci sono tagli drastici anche in provincia, la metà dei comuni siciliani è senza seggio, anche dove governiamo le amministrazioni, per esempio Capaci. Si vuole contenere una partecipazione che premi Zingaretti?”. Gli avversari interni minimizzano e parlano di una riduzione contenuta. Ma il clima nel partito resta tesissimo.. A sostegno di Zingaretti ci sono in alcune province due liste, una a testa per Martina e Giachetti.vedono schierati diversi big. E anche qualche sorpresa. A Messina il capolista è, parlamentare nazionale ed ex rettore. Spunta anche in quinta posizione, ex parlamentare e segretario regionale di Sicilia Futura. A Siracusa il capolista è l'ex sindaconon ricandidato alle scorse amministrative. In uno dei collegi catanesi in lista, non in testa però, si rivede, già socialista, poi transitato nel Pd in quota renziana, poi uscito per avvicinarsi agli autonomisti. A Catania città la lista è guidata da, in provinicia il capolista è, presidente della commissione Cultura dell'Ars. A Palermo città la lista è guidata dal “partigiano dem”. In provincia di Palermo capolista è, renziano che con Giuseppe Bruno era stato il papabile candidato unitario per la segreteria regionale prima che Davide Faraone declinasse la proposta degli zingarettiani. A Caltanissetta/Enna capolista è, gelese, seguito da, ad Agrigento, a Trapanisono guidate a Siracusa-Ragusa da, a Messina da, a Palermo daa Palermo provincia da, ad Agrigento da, a Catania città da, a Trapani, a Catania provincia da, a Enna e Caltanissetta dal leader dei Giovani democratici, a Palermo sono guidate daseguito da. In provincia il capolista è, seguito dall'ex parlamentare. Ad Agrigento due liste guidate da, a Trapani. A Siracusa e Ragusa la lista zingarettiana è guidata dall'ex deputato regionale, la seconda lista è guidata da. A Messina due liste guidare daedA Caltanissetta-Enna una lista è capitanata da, l'altra ha come capolista. A Trapani la lista a sostegno del governatore del Lazio è guidate daIl capolista a Catania città èe in lista c'è anche l'ex sindaco, in provincia èIn provincia la lista è guidata dal deputato regionale