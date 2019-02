Provenzani presenta il suo "romanzo di formazione alla siciliana"

Un viaggio alla riscoperta di sé. E' questa la definizione più adatta per, il libro diedito da "Scatole Parlanti", che verrà presentato sabato prossimo ai Cantieri Culturali della Zisa.Si tratta infatti di un vero e proprioin cui il protagonista - Diego - ripercorre il passato della propria famiglia, emigrata dall'isola verso gli Stati Uniti. Ma la narrazione passa anche per il vecchio continente, in un viaggio che attraversa Francia e Portogallo. Un'esperienza totalizzante, dove l'uomo appare alla ricerca della propria dimensione, sia ambientale sia sentimentale.Alla presentazione prenderanno parte anche. Prevista anche una piccola esibizione musicale del duoAppuntamento aa, in via Paolo Gili, 4 (Palermo).