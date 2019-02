Il giocattolo, realizzato specificatamente per le esigenze del piccolo, è stato rubato insieme ad altri attrezzi di lavoro che la famiglia del piccolo teneva nel box. E' accaduto a Ponte di Nona, nel VI municipio di Roma.

Un appello su Facebook che sta coinvolgendo tutta Italia., i genitori si sono recati ai carabinieri per sporgere denuncia. Ma le particolari condizioni del figlio li hanno spinti a fare di più. Quella del figlio, infatti, è una malattia degenerativa, caratterizzata da atrofia e debolezza muscolare a progressione rapida. Così la mamma ha voluto raccontare l'accaduto sul più famoso social network al mondo, per essere aiutata a ritrovare la bici.Oltre al sentimento di condanna per il vile gesto compiuto ai danni del bambino, è stata la solidarietà a prevalere fin da subito: molti utenti si stanno già attivando per realizzareed acquistare una nuova bicicletta a Giorgio, adatta alle sue esigenze.