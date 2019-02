PALERMO - Novità per la Sicilia tra le 55 nuove destinazioni annunciate da Ryanair per il 2019/20. Su Palermo la low cost aprirà 4 nuove rotte: Tolosa, Bordeaux, Francoforte Hahn e Cracovia portando così a 30 le destinazioni raggiungibili con i voli diretti dalla base del Falcone e Borsellino. E novità anche su Fontanarossa con le rotte Cracovia e Marsiglia che vengono promosse a tratte annuali. A Comiso invece per la prossima stagione invernale Pisa viene ridimensionato a collegamento bisettimanale mentre Roma, almeno al momento, non risulta caricata. Per Malpensa previsti invece 5 voli e disponibili i collegamenti per Francoforte Hahn e Charleroi. (ANSA).