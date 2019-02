L'aula di Palazzo Madama ha dato l'ok al cosiddetto "decretone", che adesso attende di essere discusso e votato alla Camera. Hanno votato favorevolmente 1Ma il via libera dell'emiciclo è arrivato in, tanto da richiedere una sospensione dei lavori. A generare il caos sono stati per primi i parlamentari diI berlusconiani sono andati sulle barricate con tanto di gilet azzurri fra i banchi, al grido di "Sì lavoro, no bugie". Per placare gli animi dei forzisti è dovuta intervenire anche Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato e membro dello stesso partito di Berlusconi: "Vergogna. Il folklore non appartiene all'aula del Senato ma soltanto alle piazze".Querelle anche tracon la senatrice grillina Paola Taverna che ha difeso il reddito di cittadinanza e ha attaccato più i dem: "Voi siete quelli che hanno dato un'elemosina all'Italia, con gli ottanta euro, nel 2014". Urla dai banchi del centrosinsitra, dove i parlamentari sono insorti per le accuse della Taverna, chiedendo l'intervento della Casellati.