"Conosce Guglielmo Muntoni?", inizia con questa domanda il secondo atto del controesame dei pubblici ministeri anel processo in corso a Caltanissetta. Si parte con gli incarichi ottenuti dal marito,, pure lui sotto processo. Muntoni era allora presidente della sezione Misure di Prevenzione di Roma.veniva inviato a Palermo da Costantino Visconti a fare delle lezioni al Dems. Muntoni era nuovo alle misure di prevenzione e mi chiedeva informazioni sulla prassi da seguire. Ci vedevamo nei convegni. Muntoni mi disse che voleva nominare Gaetano Cappellano Seminara e mio marito, che non potevano lavorare a Palermo. A Palermo si evitava di nominare mio marito. Ci fu un inizio ma poi finì perché ci fu l'inchiesta. Credo che Muntoni abbia mantenuto Cappellano. Poi, per cautela processuale non ci siamo più sentiti"., secondo i pubblici ministeri Claudia Pasciuti e Maurizio Bonaccorso, sarebbe stato ben diverso. I due pm contestano a Saguto il contenuto di due intercettazioni con Cappellano Seminara e Fabio Licata, altro giudice della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Cappellano non era convinto della nomina di Caramma: "Avevo qualche dubbio... in questo momento". E Saguto ne parlava con Licata: "Muntoni gli ha dato un incarico a Cappellano per fare lavorare mio marito ma lui (Cappellano, ndr) si spaventa"."Secondo lei Muntoni se voleva dare un incarico a mio marito aveva bisogno dell'intermediazione di Cappellano? Lo nominava come perito. Lo nominava a prescindere, mio marito lavorava con le autorità giudiziarie non solo con Cappellano. Muntoni riteneva normale il fatto che mio marito continuasse a lavorare con Cappellano".Nelle conversazioni registrate dai finanzieri si parla spesso di "documenti". Secondo l'accusa, era un modo per evitare di citare la parola soldi. I soldi che Gaetano Cappellano Seminara avrebbe dato a Silvana Saguto in cambio di nomine e favori. Il pm Pasciuti legge alcune intercettazioni. "Ti raccomando di vederci domani con Lorenzo (Lorenzo Caramma, ndr)". Cappellano: "... Io gli do i documenti". Saguto risponde: "Parlavamo del provvedimento della misura Sbeglia. Erano documenti. Volevo vedere le bozze, leggerle prima del provvedimento. Quando parlo di soldi, come le richieste per le parcelle di mio marito, dico soldi, quando parlo di documenti sono documenti. Pressavo Cappellano, forse dovevo depositare un provvedimento che riguardava l'hotel Ponte, non ricordo cosa fosse. Forse era un'autorizzazione a convocare un'assemblea. Forse un cambio societario. C'era una scadenza. Infatti mi diceva che eventalmente potevo parlare con Aulo Gigante. Se non erano documenti che motivo c'era di parlare di Gigante". "I documenti furono poi depositai?", chiede il pm. "Non formalmente. Erano le bozze da leggere prima di redigere il provvedimento", aggiunge Saguto. "Che motiva aveva di parlare con suo figlio Elio all'indomani di questi documenti?", chiede ancora il pm: "Parlavamo di tante cose. Saltavo di pala in frasca. Mi chiedeva informazioni su tutto". Il confronto si fa serrato. Perché diceva al figlio "non c'è li darà"?. "Al telefono si sbaglia", taglia corto. Chi doveva dare qualcosa? Secondo l'accusa, in quei giorni di giugno del 2015, Saguto avrebbe ottenuto del denaro da Cappellano in concomitanza con un momento di difficoltà economica del giudice. Ed infatti con il marito Saguto definiva "un miracolo" il fatto che pur andando in rosso il conto corrente era passato l'addebito mensile della carta di credito. Poi, aggiungeva: "... quello non ho bisogno di andarlo a cercare oggi". Chi è "quello"? "Mio padre, non c'era bisogno di chiedere aiuto perché la banca aveva fatto passare la carta. Io chiedevo aiuto a mio padre o a mio suocero" . "Scusi, ma lei a suo padre lo chiama quello", chiede il pm. Risposta: "Può anche darsi, lo dico anche per mio marito, i miei figli. Non è molto grazioso ma capita".