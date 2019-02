ROMA - Sei mesi di cassa integrazione per i lavoratori della Blutec di Termini Imerese. E' quanto prevede un emendamento del governo al decretone approvato, anche con il voto favorevole del Pd, in Aula al Senato. Il Ministero del Lavoro potrà autorizzare l'Inps ad anticipare sei mensilità di cassa straordinaria per le imprese con oltre 500 dipendenti nelle aree di crisi complessa."Lo scorso sabato 23 febbraio, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nel corso del tavolo tenutosi presso la sede storica del Comune di Termini Imerese si è impegnato a presentare un emendamento al Decreto su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 che, modificando la legge vigente, consentisse ai dipendenti di Blutec di percepire la cassa integrazione fino al 30.06.2019. Emendamento che è stato approvato nell'Aula del Senato - scrive i sindaco Francesco Giunta sulla sua pagina Facebook -. Il ministro ha mantenuto la promessa. Ora è giunto il momento che, al tavolo convocato per il 5 marzo al Mise, Blutec espliciti con chiarezza quali le prospettive concrete per l'immediato futuro. I sindaci continueranno a seguire da vicino la 'Vertenza Termini Imerese', affinché si giunga ad una soluzione definitiva che tuteli la dignità dei lavoratori".